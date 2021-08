O Southampton anunciou a contratação do defesa central Lyanco. O brasileiro de 24 chega ao clube inglês proveniente do Torino, e assina por quatro anos pelos Saints.

Formado no Botafogo, Lyanco começou a carreira profissional no São Paulo, onde esteve até rumar a Turim, em 2017. Pelo meio, conta também com uma passagem no Bologna.