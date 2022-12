O Grémio anunciou a contratação de Luis Suárez.



O presidente do emblema Tricolor já tinha dado conta das negociações com o internacional uruguaio que chegaram agora a bom porto. A duração do vínculo do avançado, de 35 anos, não foi divulgada.



Suárez estava sem clube depois de uma curta passagem pelo Nacional, clube onde se formou e pelo qual se estreou como sénior. O atacante «charrua» chegou à Europa para jogar no Ajax e rapidamente chamou a atenção do Liverpool que não hesitou em contratá-lo no decorrer da época 2010/11.



Em Anfield, Suárez assumiu-se como um dos melhores avançados do Mundo e transferiu-se para o Barcelona em 2014/15, formando um trio demolidor com Neymar e Messi. Segue-se agora nova experiência no futebol brasileiro.