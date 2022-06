O Spezia anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com o treinador Thiago Motta, de 39 anos, que cumpriu apenas uma das três épocas do vínculo com o clube italiano, 16.º classificado da última edição da Serie A, em 2021/22.

«O Spezia anuncia que foi alcançado um acordo sobre os termos da rescisão consensual dos contratos do técnico Thiago Motta e a sua equipa técnica», escreveu a formação do norte de Itália, em comunicado.

Thiago Motta, que como futebolista se notabilizou entre Barcelona, PSG e Inter de Milão, tendo também jogado no Atlético de Madrid e no Génova, alcançou o objetivo de manutenção do Spezia, que cumpriu apenas a sua segunda época na primeira divisão do futebol transalpino. Como jogador, recorde-se, foi um dos homens da equipa campeã europeia do Inter em 2010, com o português José Mourinho ao leme.