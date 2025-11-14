Mercado
OFICIAL: Tony deixa o comando do Politehnica Iasi
Técnico português cumpria a terceira temporada no clube romeno
O português Tony da Silva já não é treinador do Politehnica Iasi, da II Liga romena. O técnico, de 44 anos, foi afastado do cargo na sequência da derrota por 4-0 frente ao Targu Mures, para o campeonato.
De acordo com a imprensa local, clube e treinador acordaram a rescisão do vínculo de forma amigável.
Tony cumpria a terceira temporada no Politehnica Iasi, atual 10.º classificado na II Liga da Roménia, com 21 pontos.
Entretanto, o emblema romeno apresentou Tibor Selymes como novo treinador da equipa onde atuam os portugueses Bruninho e Rúben Filipe.
