Sem espaço no Vitória de Guimarães, Victor García assinou por duas épocas com os espanhóis do Alcorcón.



«O lateral direito Victor García assinou por duas temporadas com o Alcorcón, com possibilidade de extensão de contrato», lê-se no comunicado publicado pelo emblema da comunidade autónoma de Madrid, que milita na segunda divisão.

O internacional venezuelano deixa Portugal após oito épocas e passagens por FC Porto, Nacional, V. Guimarães e Famalicão. Na época passado o jogador de 26 anos disputou 17 jogos.

Victor García era um dos elementos utilizados pelo Vitória na época 2019/20 que estava afastado do atual plantel, treinado por Tiago Mendes, a par do guarda-redes Jhonatan, dos defesas Pedro Henrique e Frederico Venâncio e do extremo Ola John, ainda sem o futuro definido.