Victor Moses é reforço do Inter de Milão, informou o clube transalpino esta quinta-feira.



O internacional nigeriano foi contratado ao Chelsea por empréstimo, sendo que os nerazzurri ficam com opção de compra sobre o jogador no final da temporada.



O jogador de 29 anos reencontra Antonio Conte, técnico com quem trabalhou em Londres.



Esta é a terceira experiência de Moses fora de Inglaterra depois de um ano e meio cedido ao Fenerbahçe.