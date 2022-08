O Flamengo oficializou a transferência de Vitinha para a Arábia Saudita.



De acordo com o comunicado do Mengão, o extremo de 28 anos vai mudar-se para o Al-Ettifaq.



Formado no Botafogo, Vitinho rumou ao CSKA de Moscovo em 2013. Apesar de ter estado vários anos ligado ao clube russo, o carioca esteve duas épocas cedido ao Internacional antes de voltar a Moscovo. Volta a emigrar depois de cinco anos no Flamengo.