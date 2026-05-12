Vladimir Weiss está de regresso ao comando da seleção da Eslováquia, 14 anos depois de ter concluído a primeira experiência no cargo. O treinador, de 61 anos, sucede ao italiano Francesco Calzona, que foi demitido depois de ter falhado o apuramento para a fase final do Mundial.

Weiss ganhou a corrida a Adrián Gul’a, treinador do Riga, com quem a federação eslovaca manteve contactos até se decidir pelo antigo técnico do Slovan Bratislava, clube que guiou esta época ao título na Liga local.

«Os dois candidatos finais, Vladimir Weiss e Adrián Gul’a, demonstraram um grande profissionalismo e interesse em trabalhar com a seleção nacional. No entanto, há dois dias, Adrián Guľa disse-nos que ainda queria dedicar-se ao futebol de clubes, algo que levámos em conta», explicou o vice-presidente da federação, Ivan Kozák.

A Eslováquia recupera o único selecionador que a conseguiu levar a uma fase final de um Mundial. Aconteceu em 2010, na África do Sul, tendo nessa ocasião atingido os oitavos de final, onde foi afastada pelos Países Baixos.

No currículo de Weiss, destaque para os nove títulos de campeão da Eslováquia, sendo que o técnico foi ainda selecionador da Geórgia entre 2016 e 2020.