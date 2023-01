Agora é oficial! João Gomes é reforço do Wolverhampton para as próximas cinco épocas e meia com outra de opção.



Os «lobos» deram conta da chegada do médio que se muda para a Inglaterra depois de três épocas no Flamengo. Formado no Mengão, o jogador de 21 anos disputou 122 jogos pela formação principal.



João Gomes tornou-se assim no sexto reforço de inverno dos Wolves.