O Wolverhampton anunciou, este sábado, a contratação de Willian José.



Numa nota divulgada no site oficial, os lobos informam que o avançado de 29 anos chega ao Molineaux por empréstimo da Real Sociedad. No final da temporada a equipa orientada por Nuno Espírito Santo fica com opção de contratar o brasileiro em definitivo.



Depois de ter jogado no Real Madrid, Saragoça e Las Palmas por empréstimo do Deportivo Maldonado, Willian José fixou-se no País Basco em 2016. Desde então, o atacante anotou 62 golos em 170 encontros.

Willian José vai concorrer por um lugar no ataque com Cutrone, Jiménez e com o português Fábio Silva.