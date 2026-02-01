Oleksandr Zinchenko vai prosseguir a carreira nos Países Baixos, onde vai representar o Ajax, depois de ter passado a primeira metade da temporada no Nottinhgam Forest, por empréstimo do Arsenal.

O lateral-esquerdo, de 29 anos, desvinculou-se dos gunners e assinou um contrato válido até ao final da época com os lanceiros, que seguem no quarto lugar da Liga neerlandesa.

Formado no Shakhtar Donetsk, Zinchenko regressa aos Países Baixos, onde já representou o PSV, em 2016/2017, na altura por empréstimo do Manchester City.

Em 2022, o Arsenal investiu pelo seu passe 35 milhões de euros, clube pelo qual cumpriu mais de 90 jogos, antes de ter sido cedido ao Nottingham Forest, no último verão.

