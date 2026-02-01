Oleksandr Zinchenko vai prosseguir a carreira nos Países Baixos, onde vai representar o Ajax, depois de ter passado a primeira metade da temporada no Nottinhgam Forest, por empréstimo do Arsenal.

Oleksandr Zinchenko has completed a permanent transfer to Ajax.

Wishing you all the best for the future, Zinny ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2026

O lateral-esquerdo, de 29 anos, desvinculou-se dos gunners e assinou um contrato válido até ao final da época com os lanceiros, que seguem no quarto lugar da Liga neerlandesa.

Ready to play for Ajax.



Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌ pic.twitter.com/yyk9IWNicY — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026

Formado no Shakhtar Donetsk, Zinchenko regressa aos Países Baixos, onde já representou o PSV, em 2016/2017, na altura por empréstimo do Manchester City.

Em 2022, o Arsenal investiu pelo seu passe 35 milhões de euros, clube pelo qual cumpriu mais de 90 jogos, antes de ter sido cedido ao Nottingham Forest, no último verão.

