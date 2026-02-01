OFICIAL: Zinchenko deixa Arsenal em definitivo e é reforço do Ajax
Internacional ucraniano, de 29 anos, assina até ao final da temporada pelo clube de Amesterdão
Oleksandr Zinchenko vai prosseguir a carreira nos Países Baixos, onde vai representar o Ajax, depois de ter passado a primeira metade da temporada no Nottinhgam Forest, por empréstimo do Arsenal.
Oleksandr Zinchenko has completed a permanent transfer to Ajax.
Wishing you all the best for the future, Zinny ❤️
— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2026
O lateral-esquerdo, de 29 anos, desvinculou-se dos gunners e assinou um contrato válido até ao final da época com os lanceiros, que seguem no quarto lugar da Liga neerlandesa.
Ready to play for Ajax.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026
Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌ pic.twitter.com/yyk9IWNicY
Formado no Shakhtar Donetsk, Zinchenko regressa aos Países Baixos, onde já representou o PSV, em 2016/2017, na altura por empréstimo do Manchester City.
Em 2022, o Arsenal investiu pelo seu passe 35 milhões de euros, clube pelo qual cumpriu mais de 90 jogos, antes de ter sido cedido ao Nottingham Forest, no último verão.
