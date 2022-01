Óscar (lembra-se?) revelou que o Barcelona está interessado na sua contratação. Segundo o internacional brasileiro, o emblema blaugrana já iniciou conversas com o seu representante, mas ainda não há acordo.



«O Barcelona procurou o meu empresário para saber da possibilidade [de contratar-me]. Eles sabem que o campeonato chinês vai ficar parado até março. Pelas minhs características, pelo que o Barcelona está a viver neste momento. Eles estavam a conversar com o meu agente, soube desse interesse. Ainda estão a conversar e a ver se há uma hipótese», revelou o médio, em entrevista ao TNT Sports do Brasil.



O médio de 30 anos lembrou o problema dos culés na inscrição de futebolista e assumiu que o Shanghai Port ainda não sabe do diálogo entre as duas partes.



«Não cheguei a falar com o Shanghai Port. Não tenho o que conversar se o Barcelona ainda não pode inscrever jogadores. O Barcelona está a ver, se conseguirem inscrever jogadores e houver interesse, falamos com o clube aqui [na China]», acrescentou.



Óscar chegou à Europa 2012 para jogar no Chelsea e apesar das boas exibições, decidiu transferir-se para o futebol chinês.