Ricardo Ferreira deixou o Portimonense para jogar no DAC 1904.



O guarda-redes de 32 anos foi oficializado como reforço do emblema eslovaco. O guardião assinou até um contrato válido até 2023, de acordo com a publicação no site do quarto classificado da Liga da Eslováquia.



Ricardo Ferreira encerra assim uma ligação de quase uma década ao emblema algarvio.