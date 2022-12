Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred e Rashford estão ligados ao Manchester United até 2024.



O clube decidiu acionar as opções de prolongar os vínculos do quarteto por mais uma temporada, revelou Erik Ten Hag. Ou seja, os jogadores estavam todos ligados aos red devils até 2023, mas o clube salvaguardou a opção de os renovar por mais um ano, opção essa que agora foi ativada.



«Sim, posso confirmar [que exercemos o ano de opção nos respetivos contratos]. Estamos felizes porque a equipa está a ir na direção certa e esses jogadores têm contribuído imenso para isso», referiu, citado pelo site do Man. United.