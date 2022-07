Dani Alves vai prosseguir a carreira no México.

O Pumas já anunciou que está à espera do internacional brasileiro para formalizar a sua contratação. «Dani, estamos à tua espera», lê-se no vídeo divulgado pelo clube mexicano.



Dani Alves, de 39 anos, estava livre depois de ter terminado contrato com o Barcelona. Além dos catalães, o lateral-direito representou ainda o Bahia, Sevilha, Barcelona, PSG, Juventus e São Paulo.