Raphinha está em Inglaterra para assinar pelo Leeds United.



O extremo foi visto a chegar ao centro de treinos da equipa inglesa e prepara-se para deixar o Rennes, um ano após ter chegado proveniente do Sporting.



De resto, o jogador brasileiro de 23 anos ainda jogou no passado domingo pelo Rennes e marcou mesmo um golo no encontro ante o Reims.



