Sean Dyche está muito perto de se tornar no novo treinador do Everton.



O treinador, de 51 anos, foi 'apanhado' pela Sky Sports a chegar às instalações dos «toffees». Segundo a mesma fonte, o técnico inglês é o escolhido pela direção do clube de Merseyside para suceder a Frank Lampard.



Dyche prepara-se assim para assumir o terceiro clube da carreira depois de ter passado por Watford e Burnley.



Veja o momento em que Sean Dyche chega às instalações do Everton: