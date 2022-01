O Wolverhampton oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Chiquinho, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O extremo chega a Inglaterra oriundo do Estoril e assinou um vínculo válido até 2026. O jogador de 21 anos torna-se mais um jogador luso nos lobos, juntando-se a João Moutinho, José Sá, Semedo, Rúben Neves, Fábio Silva, Toti Gomes, Bruno Jordão, Neto, Trincão e Podence.



Chiquinho fez parte da formação do Sporting e chegou ao Estoril em definitivo na época 2019/20. Após duas temporadas divididas entre os sub-23 e a equipa principal, o atacante afirmou-se como uma das figuras da excelente equipa de Bruno Pinheiro: levava quatro golos e duas assistências em 20 partidas.



O Wolverhampton não revelou o valor do negócio, mas o nosso jornal sabe que pagou 4,5 milhões de euros por Chiquinho, mas o negócio pode chegar aos 6 milhões de euros mediante cumprimento de objetivos definidos e que, caso se concretizem, permitem aos estorilistas fazerem o maior encaixe da história do clube.