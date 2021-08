Yuri Ribeiro está a caminho da Polónia para reforçar o Legia, sabe o Maisfutebol.



O lateral-esquerdo vai assinar por três anos com o campeão polaco e deverá ser oficializado em breve, juntando-se aos compatriotas André Martins, Josué e Rafael Lopes.



O defesa, de 24 anos, fez a formação no Benfica e após dois jogos na equipa principal, foi cedido ao Rio Ave. Yuri Ribeiro disputou 29 jogos e contribuiu com dois golos para uma época histórica dos vilacondenses sob o comando de Miguel Cardoso, acabando por voltar à Luz.



O internacional jovem português ficou no plantel dos encarnados em 2018/19, mas disputou apenas 7 jogos e acabou por sair para Inglaterra. Em duas temporadas no Nottingham Forest, Yuri cumpriu 57 jogos.