Carlos Cuesta vai assumir o comando técnico do Parma, anunciou o clube italiano esta quinta-feira. O jovem treinador, de apenas 29 anos, vai abraçar a primeira experiência como técnico principal. Cuesta assinou contrato para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.

Nos últimos cinco anos, Carlos Cuesta foi treinador-adjunto de Mikel Arteta no Arsenal. Antes disso trabalhou nos escalões de formação da Juventus e do Atlético de Madrid.

Mercado de transferências: saiba todas as novidades!

O treinador espanhol rende Cristian Chivu, que se mudou para o Inter, no banco do Parma, que foi o 15.º classificado na última edição da Liga italiana.