Está encontrado o sucessor de Simone Inzaghi no comando técnico do Inter. O romeno Cristian Chivu, de 44 anos, deixou o Parma para voltar ao Giuseppe Meazza, agora no papel de treinador, tendo assinado um vínculo válido até 2027.

Enquanto jogador, Chivu, defesa-central internacional por 75 vezes pela Roménia, cumpriu os últimos anos da carreira no Inter, até anunciar o adeus aos relvados, em 2014.

Quatro anos depois, iniciou o percurso enquanto treinador nas camadas jovens do clube milanês, num ciclo que terminou na época passada.

Em fevereiro deste ano, aceitou o convite do Parma, que conduziu à manutenção na Serie A, o principal objetivo do clube. Os Giallo Blu terminaram a Serie A no 15.º posto, com 36 pontos.

Apesar de ter contrato até 2027 com o Parma, assim que o Inter entrou em cena, na sequência da saída de Simone Inzahi, Chivu mostrou-se recetivo a voltar a “casa”, agora pela porta da equipa principal, desejo ao qual os responsáveis do Parma foram sensíveis.