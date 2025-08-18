OFICIAL: dois meses depois, Zalewski deixa o Inter para reforçar a Atalanta
Internacional polaco custa cerca de 17 milhões de euros ao emblema de Bérgamo
Nicola Zalewski fecha um verão agitado a ser apresentado como reforço da Atalanta, poucos meses depois de o Inter Milão ter acionado a opção de compra para o contratar em definitivo à Roma.
O internacional polaco custou, em junho deste ano, pouco mais de seis milhões de euros aos Nerazzurri, que agora vendem o seu passe por quase o triplo desse valor, cerca de 17 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.
Zalewski, de 23 anos, vai vestir a camisola 59 na Atalanta, que garante o quinto reforço para o técnico Ivan Juric, depois de Odilon Kossounou (ex-Bayer Leverkusen), Kamaldeen Sulemana (ex-Southampton), Honest Ahanor (ex-Génova) e Marco Sportiello (ex-Milan).
Vencedor da Liga Conferência em 2022, ao serviço da Roma de Mourinho, o lateral é internacional pela Polónia, que representou no Mundial do Qatar, em 2022, e no Euro 2024, disputado na Alemanha.
Benvenuto a Bergamo, Nicola 🇵🇱🙌@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025