Nicola Zalewski fecha um verão agitado a ser apresentado como reforço da Atalanta, poucos meses depois de o Inter Milão ter acionado a opção de compra para o contratar em definitivo à Roma.

O internacional polaco custou, em junho deste ano, pouco mais de seis milhões de euros aos Nerazzurri, que agora vendem o seu passe por quase o triplo desse valor, cerca de 17 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.

Zalewski, de 23 anos, vai vestir a camisola 59 na Atalanta, que garante o quinto reforço para o técnico Ivan Juric, depois de Odilon Kossounou (ex-Bayer Leverkusen), Kamaldeen Sulemana (ex-Southampton), Honest Ahanor (ex-Génova) e Marco Sportiello (ex-Milan).

Vencedor da Liga Conferência em 2022, ao serviço da Roma de Mourinho, o lateral é internacional pela Polónia, que representou no Mundial do Qatar, em 2022, e no Euro 2024, disputado na Alemanha.

