Há 1h e 38min
OFICIAL: Domenico Tedesco é o novo treinador do Bolonha
Técnico alemão assina contrato até junho de 2028 com o clube italiano
RM
RM
O Bolonha anunciou, esta terça-feira, a contratação de Domenico Tedesco para o cargo de treinador principal.
O treinador alemão, com passagens recentes pela seleção belga, Fenerbahce e Leipzig, assinou um contrato válido até junho de 2028.
Tedesco chega ao Bolonha, onde jogou João Mário em 2025/2026 por empréstimo da Juventus, para render Vicenzo Italiano.
Domenico Tedesco is the new head coach of Bologna! ❤️💙— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 2, 2026
Benvenuto! 👏
Read more about it here 👉 https://t.co/5PMdPo3RWD#WeAreOne pic.twitter.com/F1MsSH8RC5
TAGS: Mercado Italia Serie A Liga italiana Bolonha
