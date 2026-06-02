O Bolonha anunciou, esta terça-feira, a contratação de Domenico Tedesco para o cargo de treinador principal. 

O treinador alemão, com passagens recentes pela seleção belga, Fenerbahce e Leipzig, assinou um contrato válido até junho de 2028.

Tedesco chega ao Bolonha, onde jogou João Mário em 2025/2026 por empréstimo da Juventus, para render Vicenzo Italiano.

RELACIONADOS
OFICIAL: Crystal Palace despede-se de Oliver Glasner
OFICIAL: Tozé Marreco regressa ao ativo e ruma à Tunísia
OFICIAL: Nice anuncia saída do diretor desportivo Florian Maurice