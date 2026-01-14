Mais uma janela de mercado e fim de história. Fabio Paratici vai deixar o Tottenham, em fevereiro, e mudar-se para a Fiorentina, que vive uma fase delicada na Serie A, na qual é antepenúltima classificada.

A oficialização da mudança do diretor desportivo italiano foi feita pelos dois clubes, esta quarta-feira.

No adeus, Paratici agradeceu à Direção dos spurs por ter acedido ao seu pedido de voltar a Itália para reforçar a estrutura da Fiorentina.

«Adorei o tempo que passei no clube, mas esta oportunidade, conciliada com o meu desejo de regressar ao meu país, levou-me a tomar esta decisão», referiu o dirigente.

Natural de Piacenza, Fabio Paratici, de 53 anos, desempenhou o cargo de diretor desportivo na Juventus antes de se ter mudado para o Tottenham, em 2021.

