Está encontrado o sucessor de Davide Nicola no banco do Cagliari, equipa que compete na Serie A italiana. O jovem treinador Fabio Pisacane, de 39 anos, foi promovido dos sub-20 do clube da Sardenha e prepara-se para a primeira experiência na liderança de um plantel sénior.

Antigo defesa, disputou mais de 430 jogos ao longo da carreira, que terminou em 2022, no Lecce. Entre 2015 e 2020, representou o Cagliari, clube pelo qual disputou mais de 150 partidas, ajudando-o a regressar à Serie A, em 2016.

Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari.

Buon lavoro, Mister ❤️💙



Qui il comunicato ➡️ https://t.co/Tv309VPzt3 pic.twitter.com/f381ty8gYj — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 11, 2025

Desde que iniciou a carreira de treinador, Pisacane trabalhou sempre no Cagliari, primeiro como adjunto na equipa principal e, nas duas últimas épocas, como técnico principal dos sub-20, com uma Taça de Itália daquele escalão como ponto mais alto.

O Cagliari terminou a última edição da Liga italiana na 16.ª posição, garantindo a continuidade no principal escalão do futebol transalpino em 2025/2026.