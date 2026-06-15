A Juventus confirmou que Jérémie Boga vai permanecer no clube nas próximas três temporadas, depois de ter exercido a opção de compra, avaliada em perto de cinco milhões de euros, que constava no acordo de cedência firmado com o Nice em janeiro.

Em meia época em Turim, o avançado internacional pela Costa do Marfim marcou quatro golos e fez uma assistência, em 17 jogos.

Formado no Chelsea, Boga viveu os seus melhores anos nos italianos do Sassuolo, entre 2018 e 2021. Jogou ainda no Rennes, no Granada, no Birmingham e na Atalanta, antes de uma experiência atribulada no Nice, que durou duas temporadas e meia.

O avançado, de 29 anos, deixou o clube francês na sequência de desacatos provocados pela claque do Nice, devido aos maus resultados da equipa.

A par de Terem Moffi, que terminou a época no FC Porto, Boga denunciou ter sido alvo de agressões, apresentou queixa na polícia após o episódio e esteve mais de dois meses sem disputar qualquer jogo, antes da mudança para a Juventus.

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