Jesé Rodríguez foi confirmado, esta sexta-feira, como reforço da Sampdoria.



O emblema de Génova recrutou o espanhol, que passou pelo Sporting em 2019/20, até final da presente época. O extremo, de 29 anos, estava livre depois de ter rescindido contrato com os turcos do Ankaraguçu.



Além do clube turco e do Sporting, Jesé Rodríguez representou ainda Real Madrid, Las Palmas, PSG, Stoke City e Betis.



A Sampdoria é, recorde-se, penúltima classificada da Serie A com dez pontos.