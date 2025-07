Os italianos do Como, orientados por Cesc Fàbregas, oficializaram a contratação de Jesús Rodriguez ao Betis, num negócio que pode render até 28,5 milhões de euros ao clube sevilhano, avança a imprensa espanhola.

Numa primeira fase, o Como avança com 22,5 milhões de euros para assegurar o avançado, de 19 anos, ficando outros seis milhões dependentes de objetivos.

Como 1907 is pleased to confirm the signing of Spanish winger Jesús Rodríguez from Real Betis. The 19-year-old joins the club on a permanent deal until June 2030 following an agreement between the two sides.



