OFICIAL: Juan Miranda renova até 2028 com o Bolonha
Internacional espanhol é um dos indiscutíveis na equipa onde jogou, esta época, João Mário
O lateral-esquerdo espanhol Juan Miranda renovou até 2028 com o Bolonha, clube que representa desde 2024.
Internacional por uma vez pela La Roja, o defesa canhoto participou em 45 jogos esta temporada, tendo marcado um golo e feito quatro assistências.
No Bolonha, Juan Miranda foi companheiro de equipa do português João Mário, que alinhou pelos Rossoblu em 2025/2026 por empréstimo da Juventus.
Miranda in rossoblù fino al 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍️❤️💙— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 29, 2026
Aos 26 anos, o lateral de caraterísticas ofensivas conta, no currículo, com passagens por Barcelona, Schalke 04 e Betis.
Foi campeão europeu sub-17 e sub-19 e venceu os Jogos Olímpicos de 2024 pela seleção espanhola. No Bolonha, ajudou à conquista da Taça de Itália, no ano passado.
