O lateral-esquerdo espanhol Juan Miranda renovou até 2028 com o Bolonha, clube que representa desde 2024.

Internacional por uma vez pela La Roja, o defesa canhoto participou em 45 jogos esta temporada, tendo marcado um golo e feito quatro assistências.

No Bolonha, Juan Miranda foi companheiro de equipa do português João Mário, que alinhou pelos Rossoblu em 2025/2026 por empréstimo da Juventus.

Aos 26 anos, o lateral de caraterísticas ofensivas conta, no currículo, com passagens por Barcelona, Schalke 04 e Betis.

Foi campeão europeu sub-17 e sub-19 e venceu os Jogos Olímpicos de 2024 pela seleção espanhola. No Bolonha, ajudou à conquista da Taça de Itália, no ano passado.

