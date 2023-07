Arthur Melo foi oficializado, este sábado, como reforço da Fiorentina.



O internacional brasileiro muda-se para o Artemio Franchi por empréstimo da Juventus, sendo que o conjunto «viola» fica com opção de comprar o jogador no final da temporada.



O médio, de 26 anos, chegou à Vecchia Signora proveniente do Barça num negócio que envolveu a saída de Pjanic para a Catalunha. No entanto, Arthur nunca se tornou indiscutível na Juve e esteve cedido ao Liverpool na época passada.