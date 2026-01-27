Dia agitado na Lazio, que anunciou a chegada de Daniel Maldini, a contratação a título definitivo de Edoardo Motta e a saída de Christos Mandas.

Maldini, avançado de 24 anos que é filho da lenda do futebol italiano Paolo Maldini, foi emprestado pela Atalanta, com uma cláusula de compra obrigatória que a imprensa local diz ser de 14 milhões de euros.

Já Edoardo Motta, jovem guarda-redes de 21 anos que estava cedido pela Reggiana, foi contratado a título definitivo e assinou um vínculo de longa duração com a Lazio.

De saída do clube romano está o guarda-redes grego Christos Mandas, que foi emprestado ao Bournemouth. O emblema inglês paga, pela cedência, cerca de 1,5 milhões de euros e reservou uma opção de compra.

