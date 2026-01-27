OFICIAL: Maldini reforça a Lazio, que perde guarda-redes para Inglaterra
Avançado chega a Roma cedido pela Atalanta, Christos Mandas foi emprestado ao Bournemouth
Dia agitado na Lazio, que anunciou a chegada de Daniel Maldini, a contratação a título definitivo de Edoardo Motta e a saída de Christos Mandas.
Maldini, avançado de 24 anos que é filho da lenda do futebol italiano Paolo Maldini, foi emprestado pela Atalanta, com uma cláusula de compra obrigatória que a imprensa local diz ser de 14 milhões de euros.
Benvenuto, Daniel 👹#WelcomeMaldini#AvantiLazio pic.twitter.com/TPl0w4l4or— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2026
Já Edoardo Motta, jovem guarda-redes de 21 anos que estava cedido pela Reggiana, foi contratado a título definitivo e assinou um vínculo de longa duração com a Lazio.
De saída do clube romano está o guarda-redes grego Christos Mandas, que foi emprestado ao Bournemouth. O emblema inglês paga, pela cedência, cerca de 1,5 milhões de euros e reservou uma opção de compra.
