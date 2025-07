Lorenzo Lucca foi oficializado como reforço do Nápoles, campeão italiano em título, que continua a fortalecer o setor ofensivo, na sequência das contratações de Kevin De Bruyne (ex-Manchester City) e Noa Lang (ex-PSV).

O “gigante” ponta de lança, de 2,01 metros, tem como referência Zlatan Ibrahimovic e, tal como antigo avançado sueco, tem forte presença na área adversária, sem se coibir de participar ativamente na construção dos lances ofensivos da sua equipa.

Em 2022, tornou-se no primeiro italiano a representar o Ajax, por empréstimo do Pisa, que o descobriu no Palermo, no terceiro escalão do futebol transalpino.

A carreira de Lucca ganhou um novo impulso na Udinese, onde jogou nas últimas duas temporadas. Em 2024/2025, apontou 14 golos, em 31 jogos, e estreou-se pela Seleção italiana.

De acordo com a imprensa internacional, o Nápoles paga à Udinese, no imediato, 9 milhões de euros pela cedência do avançado, de 24 anos, até ao final da temporada, altura em que ficará obrigado a desembolsar 26 milhões de euros para ficar com o passe do jogador em definitivo.

