O Nápoles oficializou a contratação de Noa Lang ao PSV Eindhoven, uma aposta que terá custado mais de 25 milhões de euros os cofres do campeão italiano.

Noa Lang, recorde-se, foi uma grande promessa do Ajax, tendo sido chamado à seleção dos Países Baixos com apenas 22 anos, para depois ser convocado até para o Mundial 2022.

Uma série de problemas disciplinares, porém, travaram a evolução do jogador, que foi então emprestado ao Twente e ao Clube Brugge, antes de ser transferido em definitivo para este último.

Na Bélgica relançou a carreira e acabou por ser contratado pelo PSV, fazendo uma temporada muito positiva nesta última época que ajudou a sagrar-se campeão neerlandês com 11 golos e 10 assistências, em 44 jogos.

Noa Lang assina até 2030 com o Nápoles, juntando-se a Kevin De Bruyne (ex-Manchester City) e Luca Marianucci (ex-Empoli) na lista de reforços confirmados pelo emblema italiano.

Noa is proud to be one of us! ✨



Leggi la news: https://t.co/zavrqcf9dJ



💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLang