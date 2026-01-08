OFICIAL: Petar Ratkov reforça o ataque da Lazio
Internacional sérvio chega a Roma proveniente dos austríacos do Salzburgo
O possante Petar Ratkov, de 1,93 metros de estatura, reforça o ataque da Lazio, que pagou cerca de 13 milhões de euros ao Salzburgo para o contratar. O internacional sérvio comprometeu-se até 2030 com o clube de Roma.
Formado nos sérvios do Backa Topola, Ratkov representava o Salzburgo desde 2023. Pelo emblema austríaco, marcou 22 golos e fez 11 assistências, em quase uma centena de jogos.
No ano passado, participou em dois encontros do Mundial de Clubes e, já esta época, defrontou o FC Porto na Liga Europa.
Este promete ser um mês de janeiro agitado para a Lazio, que já viu sair Taty Castellanos (West Ham) e Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe). Os dois negócios rendem quase 60 milhões de euros aos cofres dos romanos.
Oficializada a contratação de Ratkov, o clube onde atuam os portugueses Nuno Tavares e Saná Fernandes deve anunciar, em breve, a chegada do médio neerlandês Kenneth Taylor (Ajax), que no último verão esteve na agenda do FC Porto.
