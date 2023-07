Samuel Chukwueze é reforço do AC Milan.



O internacional nigeriano muda-se para a Serie A depois de seis temporadas ao serviço do Villarreal. Em Espanha, o avançado de 24 anos participou num total de 207 jogos e marcou um total de 37 golos.



Chukwueze assinou um vínculo válido por cinco temporadas com os rossoneri.



Nenhum dos clubes revelou o valor do negócio, mas a imprensa italiana escreve que a transferência ficou fechada por 20 milhões de euros.