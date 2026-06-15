A Udinese contratou em definitivo Nicolò Zaniolo ao Galatasaray, clube que tinha cedido o avançado italiano ao clube de Udine, em 2025/2026.

O clube transalpino exerceu a opção de compra, de cinco milhões de euros por 50 por cento do passe, acordada com o emblema turco aquando do empréstimo de Zaniolo firmou um contrato válido até 2029.

Na última época, o avançado de 26 anos disputou 34 jogos pela Udinese, tendo apontado cinco golos e feito seis assistências.

Com formação no Génova e na Fiorentina, Zaniolo despontou, ainda jovem, na Roma, mas foi perdendo algum fulgor com o passar dos anos. Passou ainda pelo Aston Villa, a Atalanta e Fiorentina, sempre por empréstimo do Galatasaray, do qual se desvincula em definitivo.

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