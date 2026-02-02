OFICIAL: último classificado da Liga italiana despede o treinador
Paolo Zanetti orientava o Verona desde da temporada passada
Paolo Zanetti foi despedido do cargo de treinador do Verona, anunciou, esta segunda-feira, o último classificado da Liga italiana de futebol, que será orientado de forma interina pelo compatriota Paolo Sammarco, até aqui técnico da equipa secundária.
«O Hellas Verona comunica que dispensou Paolo Zanetti das funções de treinador da equipa principal. O clube agradece o trabalho realizado por Zanetti durante a última temporada e meia», informou o “lanterna-vermelha” da Serie A, sem revelar quem será o sucessor do técnico italiano, de 43 anos.
A derrota por 4-0 sofrida no sábado, no estádio do Cagliari, redundou na decisão agora conhecida.
Zanetti deixa o Verona no último lugar do campeonato, a quatro pontos da zona de manutenção, com apenas duas vitórias conquistadas em 23 jornadas, nas quais sofreu também 13 derrotas e concedeu oito empates.
Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 2, 2026
Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere… pic.twitter.com/DTrZnJyvZR