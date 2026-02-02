Paolo Zanetti foi despedido do cargo de treinador do Verona, anunciou, esta segunda-feira, o último classificado da Liga italiana de futebol, que será orientado de forma interina pelo compatriota Paolo Sammarco, até aqui técnico da equipa secundária.

«O Hellas Verona comunica que dispensou Paolo Zanetti das funções de treinador da equipa principal. O clube agradece o trabalho realizado por Zanetti durante a última temporada e meia», informou o “lanterna-vermelha” da Serie A, sem revelar quem será o sucessor do técnico italiano, de 43 anos.

A derrota por 4-0 sofrida no sábado, no estádio do Cagliari, redundou na decisão agora conhecida.

Zanetti deixa o Verona no último lugar do campeonato, a quatro pontos da zona de manutenção, com apenas duas vitórias conquistadas em 23 jornadas, nas quais sofreu também 13 derrotas e concedeu oito empates.

RELACIONADOS
OFICIAL: Al Hilal investe 30 milhões de euros em avançado francês
OFICIAL: Oukili despede-se do Casa Pia e regressa aos Países Baixos
OFICIAL: Ennio Gouw reforça baliza do Rio Ave até ao fim da época