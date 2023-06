Evan Ndicka já está em Roma para reforçar a equipa de José Mourinho.



O defesa francês termina contrato com o Eintracht Frankfurt e ao que tudo indica, vai transferir-se para os giallorossi. O jogador, de 23 anos, foi "apanhado" esta terça-feira na chegada à capital italiana.



A Roma prepara-se assim para garantir o segundo reforço «a custo zero» para 2023/24 depois de ter oficializado a chegada de Houssem Aouar.



Recorde-se que Ndicka despontou no Auxerre e representou as Águias Negras de Frankfurt nas últimas cinco épocas: disputou 183 jogos e conquistou uma Liga Europa.