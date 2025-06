O lateral-esquerdo brasileiro Weverson Costa está a um passo de rumar à Serie A italiana, sabe o Maisfutebol. Depois de optar por não renovar com o Arouca, o defesa de 24 anos está em negociações avançadas com o Hellas Verona.

Formado no São Paulo e com passagem pelo Bragantino, Weverson teve propostas do Vitória de Guimarães, de clubes espanhóis e até do Al Shabab, da Arábia Saudita.

O defesa brasileiro esteve ligado ao Arouca nas últimas três temporadas de onde chegou proveniente do Bragantino, em 2022/23. Na última época, fez 26 jogos, tendo marcado um golo e anotado três assistências.