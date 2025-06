OFICIAL: Iuri Medeiros pede para sair do Hapoel Beer Sheva

Iuri Medeiros já não é jogador do Hapoel Beer Sheva, anunciou esta terça-feira o clube israelita.

«Iuri Medeiros pediu ao treinador e à direção do clube para sair por motivos pessoais. A direção atendeu o pedido e agradece pelo tempo com o uniforme vermelho. Querido Iuri, boa sorte», pode ler-se no comunicado oficial.

O português chegou ao Hapoel Beer Sheva na temporada passada e fez um total de 13 jogos, apontando três golos e uma assistência. Ao palmarés adicionou uma Taça de Israel.

Formado no Sporting, o extremo de 30 anos já representou o Arouca, Boavista, Moreirense, Génova, Légia Varsóvia, Nurnberg, Sp. Braga e Al Nasr.