Iuri Medeiros é reforço do Újpest, da Hungria, sétimo classificado na última edição do campeonato do país.

O jogador formado no Sporting passou por clubes como o Moreirense, Boavista, Génova, Légia de Varsóvia, Nuremberga, Braga, Al-Nasr e o Hapoel Beer Sheva.

O jogador de 30 anos, internacional jovem por Portugal, vai utilizar, na camisola, o número 45.

Na temporada passada, Iuri Medeiros realizou 13 jogos e marcou três golos, ao serviço do Hapoel Beer Sheva, de Israel.

