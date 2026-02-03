Ivan Cavaleiro chegou a acordo com o Tondela para a rescisão de contrato que ligava as partes até 2027. A informação, avançada inicialmente por A Bola, foi confirmada pelo Maisfutebol com fonte próxima do processo.

A cumprir a primeira época nos beirões, o atleta de 32 anos fez 14 jogos e dois golos pelo Tondela em 2025/26. Jogou pela última vez na vitória do Tondela ante o Arouca, por 3-1, há um mês, a 3 de janeiro.

Na época passada, o luso-angolano jogou no Stal Mielec, da Polónia, já depois de passagens por Bragantino (Brasil), Lille (França), Alanyaspor (Turquia), Fulham e Wolverhampton em Inglaterra, Mónaco (França), Deportivo (Espanha) e Benfica, onde fez formação e subiu a sénior.

Também com passagens pela formação do Belenenses, Alverca e GD Vialonga, Ivan Cavaleiro já venceu uma Liga, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo Benfica, além de uma Liga francesa no Mónaco e dois títulos do Championship, um pelo Fulham e outro pelo Wolverhampton.

O extremo luso-angolano fica agora livre para prosseguir a carreira noutro clube.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências