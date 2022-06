O futebolista inglês James Milner renovou contrato com o Liverpool, anunciou esta segunda-feira o emblema inglês, vice-campeão europeu de clubes.

«James Milner assinou um novo contrato com o Liverpool. O vice-capitão, que se juntou ao clube em 2015, deve permanecer com os reds por mais uma época, depois de acordados os termos, na sequência do contrato anterior que expirava neste verão», refere o Liverpool, em comunicado.

Em sete anos de Liverpool, Milner ajudou a equipa comandada por Jurgen Klopp a vencer a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia, a Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra.

O médio de 36 anos leva 289 jogos e 26 golos pelo clube inglês.

Está assim fechado um dos dossiês no plantel do Liverpool, no qual ainda pairam dúvidas, sobretudo, quanto ao futuro de Sadio Mané.