O futebolista belga Jan Vertonghen é reforço do Anderlecht para as próximas duas épocas, confirmou esta sexta-feira o emblema da Bélgica.

O central de 36 anos, que deixou o Benfica ao fim de duas épocas com um total de 89 jogos e um golo, prepara-se para ter a primeira experiência como sénior num clube do seu país natal.

Vertonghen, que concluiu a formação no Ajax, onde subiu a sénior, representou ainda RKC Waalwijk e Tottenham, antes do Benfica. Fez parte da formação nos belgas do Germinal Beerschot, até 2003.

O internacional belga por 139 ocasiões tem, no currículo, dois títulos de campeão neerlandês pelo Ajax e duas taças.

Na quinta-feira, à chegada à Bélgica, Vertonghen já tinha falado da saída do Benfica e da chegada ao novo clube.