O Leicester anunciou a contratação do defesa Jannik Vestergaard ao Southampton. O defesa dinamarquês vinculou-se aos «foxes» até 2024.

Vestegaard chegou ao futebol inglês em 2018, depois de ter jogado no Hoffenheim, no Werder Bremen e no Borussia Mönchengladbach. Jogou 79 jogos pelo Southampton, representou a Dinamarca no Euro2020 e vai ser agora colega do português Ricardo Pereira.

O Leicester assegurou o quarto reforço da época, depois das chegadas de Ryan Bertrand (ex-Southampton), Boubakary Soumaré (ex-Lille) e Patson Daka (ex-Salzburg).