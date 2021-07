Jeremy Sarmiento deixou o Benfica e voltou a Inglaterra para representar o Brighton.



O internacional sub-17 inglês assinou por duas temporadas com os «seagulls». O jogador de 19 anos chegou à Luz em 2018 proveniente do Charlton e jogou pela equipa de juniores e pelos sub-23.



Sarmiento tem origens equatorianas, apesar de ter nascido em Espanha. O avançado mudou-se muito novo para Inglaterra, tendo optado pela nacionalidade inglesa.



Ao que tudo indica, o futebolista vai integrar os sub-23 do Brighton.