Monchi, diretor desportivo do Sevilha, teceu rasgados elogios a Jesús Corona, avançado do FC Porto, que tem sido constantemente associado ao clube espanhol.

O diretor do clube espanhol não deu garantias sobre uma eventual contratação de "Tecatito", mas admitiu que segue o mexicano e que o considera um «jogador de altíssimo nível».

«O Corona é um grande jogador e já trabalhou com o Julen Lopetegui. Foi nomeado melhor jogador do campeonato português na época 2019/20. Não posso acrescentar muito. É um jogador de altíssimo nível e tem de ser alvo de acompanhamento. Mas isto não significa que venha para o Sevilha já amanhã», disse Monchi ao canal televisivo mexicano Imagen Televisión.

Jesús Corona chegou ao Porto na época 2015/16, vindo do Twente, dos Países Baixos. Tem valor de mercado de 30 milhões de euros (de acordo com o Transfermarkt) e contrato com os dragões até 2022.