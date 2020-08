O Famalicão está na linha da frente para a contratação de Jhonata Robert. O extremo/avançado tem contrato até 2022 com o Grémio de Porto Alegre e chegará ao Fama emprestado, com o emblema minhoto a ficar com opção de compra, sabe o Maisfutebol.



Jhonata Robert é uma das principais figuras saídas da formação do Grémio nos últimos anos e tem uma cláusula de rescisão idêntica à de Everton Cebolinha, provável reforço do Benfica: 80 milhões de euros.



Esse valor foi colocado na altura em que Jhonata renovou contrato com o clube de Porto Alegre, em agosto de 2019. No início de 2020, o atacante foi emprestado ao Cruzeiro de Belo Horizonte e fez sete jogos/1 golo até à interrupção ditada pela pandemia, em março.



Jhonata Robert possui uma deficiência auditiva de nascença, que lhe limita a audição em 30 por cento. Nada que o tenha impedido de triunfar no futebol brasileiro.



«Eu procuro estar sempre mais atento, mais ligado nas coisas. Não quero acabar por perder as coisas, não escutando nada. Na hora da palestra, eu procuro sentar-me à frente. Como procuro estar muito atento, eu tenho muita visão de jogo, uma percepção das coisas. Sei o que pode acontecer, o que vai acontecer. Adquiri, sim, uma qualidade», afirmou numa entrevista ao UOL Esporte em janeiro de 2019.



«Não precisam de falar muito comigo, eu tenho uma boa leitura labial ao longe. Consigo interpretar o que estão a falar. Muitas vezes o treinador passa a informação para alguém e essa pessoa fala comigo. Não precisam de gritar para eu escutar. Chamam-me surdo porque herdei isto do meu avô e do meu pai.»



Jhonata começou a jogar numa escolinha de futebol em Pernambuco e destacou-se no Barra Futebol Clube, um emblema de Santa Catarina, antes de rumar ao Grémio.