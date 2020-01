O médio colombiano Juan Mosquera vai reforçar o Marítimo neste mercado de inverno. O jogador de 23 anos está prestes a rubricar contrato com o emblema madeirense, por uma época e meia, apurou o Maisfutebol.

Mosquera, internacional pela seleção sub-20 da Colômbia, chega a Portugal como jogador livre, após ter representado, entre 2015 e 2019, nas primeiras cinco épocas como jogador sénior, o Envigado, clube de formação.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o Marítimo

Depois de Diego Moreno, este é o segundo reforço colombiano dos madeirenses neste mercado de inverno. No total, é o terceiro nesta fase, depois do regresso do avançado Joel Tagueu.

Em 2014, Mosquera participou no Torneio de Toulon ao serviço da seleção.

Além deste reforço, outro colombiano deverá chegar nos próximos dias: Moisés Castrillón, defesa de 18 anos, para a equipa de sub-23.

MERCADO: tudo o que se passa no mundo das transferências