O futebolista português João Amaral é reforço do Al-Batin até 2025, anunciou o clube da Arábia Saudita, na noite de segunda-feira.

«A administração concluiu os trâmites de contratação do profissional português João Amaral», informa o Al-Batin, através da rede social X.

O extremo/médio ofensivo de 32 anos junta-se ao plantel orientado pelo treinador português Rui Almeida, para competir na segunda liga saudita em 2024/25.

João Amaral jogou no Kocaelispor, da Turquia, na última época. Tinha contrato até 2025 com os turcos, mas, e segundo já consta no sítio oficial da Federação Turca de Futebol, o contrato de Amaral com o Kocaelispor foi terminado por «mútuo acordo», com data desta terça-feira.